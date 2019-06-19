تعرف على عدد الدول المسموح للمواطنين بالسفر إليها بدون تأشيرة مسبقة

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أشار المؤشر العالمي لقوة الجوازات passport index في يونيو 2019، إلى إرتفاع قوة جواز السفر السعودي عالميا في الفترة من 2015- 2019، مبينا أنه احتل المركز الـ57 عالميا مقابل المركز الـ 59 في 2015. وارتفع بمقدار 7 درجات وفق مؤشر Henley Passport Index ليصل إلى المرتبة 68 عالميا في مارس 2019 مقابل المرتبة الـ75 في 2015.



ويمكن لحامل الجواز الوصول إلى 80 دولة دون تأشيرة و39 بدون تأشيرة مسبقة و41 دولة تطلب تأشيرة عند وصول حامل جواز السفر السعودي المطار، بينما 118 دولة تطلب تأشيرة مسبقة قبل السفر إليها.



وبحسب مؤشرHenley Passport Index، فإن حامل الجواز السعودي يمكنه الوصول إلى 73 دولة دون تأشيرة.



