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انطلاق بطولة الجمهورية لصيد الأسماك بنادي الرياضيات البحرية

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 09:35 ص
انطلاق بطولة الجمهورية لصيد الأسماك بنادي الرياضيات البحرية
أرشيفية
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محمد طه
 
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انطلقت صباح اليوم، بنادي الرياضات البحرية بالغردقة بطولة الجمهورية لصيد الاسماك وذلك في الفترة من 18 وحتي 23 من الشهر الجاري.

تاتي البطولة بحضور  ورعاية رئيس الاتحاد المصري لصيد الاسماك محمد مامون قداح  والمحاسب علاء التاية رئيس مجلس ادارة نادي الرياضات البحرية  واللواء بدر مدير عام  النادي  واعضاء مجلس الادارة وذلك بدعم ورعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

قال المحاسب علاء التاية رئيس مجلس ادارة نادي الرياضات البحرية ان البطولة تهدف الي ابراز جمال ومكانة مدينة الغردقة وابراز حالة الامن والامان بالمحافظة لدعم وتنشيط الحركة السياحية في البحر الاحمر بالاضافة الي رعاية الصيادين الهواه والمحترفين وتوفير المناخ الملائم لممارسة الانشطة البحرية.

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