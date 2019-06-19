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رسميا.. ترامب يطلق حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 09:29 ص
رسميا.. ترامب يطلق حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا، عن انطلاق حملته للانتخابات الرئاسية للعام 2020.

وقال ترامب أمام تجمع من أنصاره بولاية فلوريدا: "مثل هذا الأسبوع قبل أربعة أعوام أعلنت من هنا عزمي على المشاركة في الانتخابات الرئاسية".

وأضاف أن: "عام 2016 كان لحظة حاسمة في التاريخ. ولم يفعل أي شخص ما قمنا به خلال هذين العامين ونصف العام. لقد فعلنا ذلك مرة وسنفعل ذلك مرة أخرى".

وختم، قائلا "لهذا السبب أقف اليوم أمامكم لإطلاق حملتي رسميا للانتخابات الرئاسية للعام 2020".

ويتنافس ترامب على الفوز بفترة رئاسية ثانية في الولايات المتحدة، مع مجموعة مزدحمة تضم أكثر من 20 مرشحا ديمقراطيا، وحاكم ماساتشوستس السابق بيل ويلد، الذي سينافسه من خلال حزبهما الجمهوري.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، الأسبوع الماضي، أن 44% سيصوتون لنائب الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن إذا تنافس مع ترامب، بينما سيؤيد 42% من الأمريكيين السيناتور بيرني ساندرز، التابع للحزب الديمقراطي.

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