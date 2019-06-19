افتتاح معرض كليلة ودمنة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.. (صور)

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن الفن رسالة سامية تهدف للارتقاء بالعقول والوجدان ويعمل على نشر الذوق الراقي في المجتمع، لذا تسعي الجامعة دائما إلي دعم المواهب الفنية وتنظيم المعارض بصورة دورية إيمانا بدور الكليات الفنية في نشر الفن لتنعكس ايجابياته على الفرد والمجتمع المحيط، هذا الي جانب إعداد الفنان لخدمة البيئة في عدة مجالات، ورفع مستوى التذوق الفني ونشر الوعي الجمالي.



ويقدم معرض كليلة ودمنة للفنانة الدكتورة عبير محمد مصطفى المدرس بقسم الديكور رؤية لفن خيال الظل وهو لون من الفن التمثيلي الشعبي الذي ينشأ من تحريك شخوص جلدية كاريكاتورية بين مصدر ضوئي وشاشة بيضاء تسقط عليها ظلال هذه الشخوص التي صممت بحيث تظهر على الشاشة نقوشها والوانها.



وأقيم المعرض تحت إشراف الدكتور السيد قنديل عميد الكلية وافتتح فعاليات المعرض الدكتور أشرف رضا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد هنو وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم السبت الموافق ٢٢ يونية ٢٠١٩.

