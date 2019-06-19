ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

افتتاح معرض كليلة ودمنة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.. (صور)

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 09:33 ص
افتتاح معرض كليلة ودمنة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.. (صور)
Advertisements
طباعة
أية حمروشي
 
Advertisements
نظمت كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان، معرض: "كليلة ودمنة" بقاعة العرض الملحقة بالمتحف، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، تأكيدا على دورها الريادي في نشر الوعي العلمي والفني سعيا نحو دعم الموهوبين.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن الفن رسالة سامية تهدف للارتقاء بالعقول والوجدان ويعمل على نشر الذوق الراقي في المجتمع، لذا تسعي الجامعة دائما إلي دعم المواهب الفنية وتنظيم المعارض بصورة دورية إيمانا بدور الكليات الفنية في نشر الفن لتنعكس ايجابياته على الفرد والمجتمع المحيط، هذا الي جانب إعداد الفنان لخدمة البيئة في عدة مجالات، ورفع مستوى التذوق الفني ونشر الوعي الجمالي.

ويقدم معرض كليلة ودمنة للفنانة الدكتورة عبير محمد مصطفى المدرس بقسم الديكور رؤية لفن خيال الظل وهو لون من الفن التمثيلي الشعبي الذي ينشأ من تحريك شخوص جلدية كاريكاتورية بين مصدر ضوئي وشاشة بيضاء تسقط عليها ظلال هذه الشخوص التي صممت بحيث تظهر على الشاشة نقوشها والوانها.

وأقيم المعرض تحت إشراف الدكتور السيد قنديل عميد الكلية وافتتح فعاليات المعرض الدكتور أشرف رضا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد هنو وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم السبت الموافق ٢٢ يونية ٢٠١٩.
Advertisements
المزيد عن: ماجد نجم فنون جميلة جامعة حلوان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين
-
x
2:30
-
باراجواي
كولومبيا
-
x
23:30
-
قطر