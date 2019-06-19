عاجل.. قوات التحالف تدمر طائرة مسيرة تحمل متفجرات فوق حجة





أعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم الأربعاء، عن نجاح قواته الجوية في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة، تحمل متفجرات في الأجواء اليمنية.





وأكد التحالف أن الطائرة المسيرة كانت متوجهة للشمال الشرقي فوق حجة، متعهداً باستمرار قواته في تحييد القدرات العدائية الحوثية.





وتمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء السبت الماضي، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها.





وتحاول الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية، استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، عبر هذه الطائرات المسيرة.





ودمر طيران التحالف العربي، الأحد، منصة إطلاق صواريخ لمليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.





كان الحوثيون استهدفوا مطار أبها الدولي في السعودية، في 12 يونيو الجاري، بطائرة مسيرة ما أدى إلى إصابة 26 شخصا، بينهم نساء وأطفال.



