ارتفاع أسعار الذهب

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أنهت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تعاملات بالسوق الأمريكية على ارتفاع ملموس في ظل استمرار معاناة الدولار قبل إعلان قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، اليوم الأربعاء.



ورغم أن التوقعات تشير إلى أن لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي ستبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، فإن من المتوقع أيضًا أن يشير البيان الصادر عن اللجنة إلى توقيت خفض الفائدة في المستقبل.



وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 97.62 نقطة، بعد أن كان قد ارتفع في بداية التعاملات إلى 97.77 نقطة.



وارتفع سعر المعدن الأصفر في تعاملات أمس الثلاثاء بمقدار 7.8 دولار أي بنسبة 0.6% إلى 1350.7 دولار للأوقية تسليم أغسطس المقبل. وكان سعر الذهب قد ارتفع 1.6 دولار أي بنسبة 0.1% إلى 1342.9 دولار للأوقية أول أمس.



وارتفع سعر الفضة 0.164 دولار إلى 14.993 دولار للأوقية تسليم يوليو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس 0.0565 دولار إلى 2.703 دولار للرطل تسليم يوليو المقبل.



وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الثلاثاء تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على خلاف التوقعات.



وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية، فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، تراجعت بنسبة 0.9% مقارنةً بالشهر السابق ليصل المعدل السنوي إلى 1.269 مليون وحدة خلال مايو الماضي، مقابل ما يعادل 1.281 مليون وحدة سنويًّا، وفقًا للبيانات المعدلة خلال أبريل الماضي.



جاء هذا التراجع على خلاف توقعات المحللين، الذين كانوا يتوقعون ارتفاع المبيعات خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 1.239 مليون وحدة سنويًّا مقابل 1.235 مليون وحدة سنويًّا وفقًا للتقديرات الأولية في الشهر السابق.



