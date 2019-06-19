الزمالك يعاقب "كهربا" ويفتح المزاد على بيعه
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 08:10 ص
الفجر الرياضي
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عاقب الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لغيابه عن المران بدون الحصول على إذن مسبق.
وفتح الزمالك المزاد على بيع كهربا في ظل
رغبة اللاعب في الرحيل للاحتراف في الدوري السعودي الممتاز خلال الموسم المقبل.
كان الزمالك قد استأنف تدريبات أمس بعد راحة طويلة
استمرت لمدة 10 أيام لتوقف بطولة الدوري المصري.
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