أحلام تحيي حفلين بأوبرا عمان الشهر المقبل
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 08:16 ص
الفجر الفني
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تحيي النجمة الإماراتية حفلتين متتاليتين في "دار الأوبرا السلطانية" في عمان ليلتي ٥ و٦ ديسمبر المقبل.
ومن المقرر أن تقدم أحلام في الأمسيتين أجمل أغاني أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.
وأعلنت أحلام عن الليلتين في “دار الأوبرا السلطانية من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي فكتبت: "في ديسمبر انتظركم جمهوري واهلي اهل عمان في دار الاوبراالسلطانيه وليلتين متتاليتين تاريخ ٥ و ٦ من شهر ديسمبر وكل جمهوري في الخليج يا مرحبا بكم".
ومن المقرر أن تقدم أحلام في الأمسيتين أجمل أغاني أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.
وأعلنت أحلام عن الليلتين في “دار الأوبرا السلطانية من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي فكتبت: "في ديسمبر انتظركم جمهوري واهلي اهل عمان في دار الاوبراالسلطانيه وليلتين متتاليتين تاريخ ٥ و ٦ من شهر ديسمبر وكل جمهوري في الخليج يا مرحبا بكم".
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