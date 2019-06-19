الشكوك تحوم حول مستقبل نجم أهلي جدة مع الفريق
أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء من العاصمة السعودية عن إثارة والد الدولي التشيلي باولو دياز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي الشكوك حول مصير اللاعب مع الفريق خلال الموسم المقبل.
وقالت تلك المصادر أن دياز إقترب بشدة من الرحيل إلى فريق نادي ريفر بليت الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية طبقاً لتصريحات والده التي أدلى بها إلى شبكة تيكسبورت والتي قال فيها أن نجله لا يقدر أن يرفض عرض من بطل أمريكا الجنوبية ولديه رغبة كبيرة في العودة للأرجنتين.
وبؤاله عن إمكانية إعارته لريفر بليت أكد أنه سيكون من الصعب ذلك خاصةً لأنهم لم يكونوا يريدون من البداية تطبيق مبدأ الإعارة فلماذا يريدون الآن ؟.
وأنهى " المفاوضات جارية بين وكيل اللاعب وريفر بليت وتسير في الطريق الصحيح وسوف نرى ما تحمله الأيام المقبلة التي ستفصل في تلك القضية.
يذكر أن دياز يتواجد مع منتخب بلاده تشيلي في البرازيل للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا المقامة على ارض السامبا حتى السابع من شهر يوليو المقبل.
وكان دياز قد إنتقل إلى صفوف النادي الاهلي قادماً من سان لورينزو الارجنتيني وشارك في 33 مباراة صنع خلالهم هدفين ولم يسجل.