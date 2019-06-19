5 ملايين مشاهدة لأغنية سعد لمجرد الجديدة "نجيبك نجيبك" (فيديو)

طرح المطرب المغربي سعد لمجرد عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، أغنيته الجديدة "نجيبك نجيبك".





وتخطت الأغنية 5 ملايين مشاهدة منذ إطلاقها في 16 يونيو الحالي وحتى الآن.





وحقق برومو الأغنية هو الآخر مليوني مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه على موقع يوتيوب.