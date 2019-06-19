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طارق يحيى يتوقع تشكيل منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 07:47 ص
طارق يحيى يتوقع تشكيل منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا
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الفجر الرياضي
 
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أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن مباراة تنزانيا الودية كانت ضعيفة مقارنة بلقاء غينيا.

 

وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مباراة تنزانيا ضعيفة لأن المنافس ضعيف أيضًا، لكن لقاء غينيا كان قوي وهناك جمل تكتيكية نفذت".

 

وعن تشكيل منتخب مصر توقع طارق يحيى أن يكون كالآتي:


حراسة المرمى : أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أيمن أشرف

الوسط:  طارق حامد - محمد النني - عبدالله السعيد

الهجوم: محمد صلاح - مروان محسن - تريزيجيه

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