معلومات الوزراء يعقد ورشة عن التعاون بين مصر وكوريا في المشروعات الصغيرة

يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورشة عمل اليوم، الأربعاء، تحت عنوان "مصر وكوريا: نحو تعزيز سبل التعاون في مجالالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".





جاء ذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية بجمهوريةكوريا الجنوبية.





ومن المقرر أن يحضر المهندس زياد عبد التواب, رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, والسفير هاني سليم، نائب وزير الخارجيةللشئون الآسيوية, والدكتورة نيفين جامع, الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات, والسفير "يوان يو شول" سفير دولة كوريا بالقاهرة.





كما يحضر الورشة "يونج سانج هيون" نائب وزير الخارجية الكوري للشئون الاقتصادية, فضلًا عن مشاركة واسعة لعدد من الوزارات والخبراء والأكاديميين والباحثين والمتخصصين الكوريين والمصريين, وجهات غير حكومية وممثلين عن القطاع الخاص.