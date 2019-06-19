نشأت الديهي: نأكل من مزارع الأجانب والسبح تأتي من الصين.. "حاجة تكسف"



وأضاف "الديهي"، في برنامجه "بالروقة والقلم"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية: "المجتمع لازم يفوق ويعرف إنه بياكل مما يزرعه الغرب.. بنجيب قمح من فرنسا وأستراليا وغيره، يعني الخواجة الأسترالي اللي لابس برنيطة بيزرع يأكلني أنا الفلاح ابن الفلاح".



وتابع: "يا أخي دي السبحة جاية من الصين.. والله حاجة تكسف.. السبحة اللي الناس بتقعد تسبح عليها وتقول اللهم عليم بالكفرة أهو الكفرة دول اللي عاملين لك السبحة"، مشددا على أن الجميع يجب عليه أن يعمل.

قال الإعلامي نشأت الديهي: "إحنا فقط ظواهر صوتية، لم تتخطى الحناجر ولم تنزل على الأرض في مشروع ولذلك انسحبت الشركات الأجنبية من ملف القمامة".