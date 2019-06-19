تطور جديد.. خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن حسم صفقة خليفة محمد صلاح رسميا

اقترب مسئولو النادي الأهلي، من حسم صفقة طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

ووقع طاهر محمد طاهر للنادي الأهلي لمدة 5 مواسم ، مقابل 30 مليون جنيه بالإضافة إلى نسبة 15% من قيمة بيعه لأي ناد آخر.

وينتظر مسئولو المقاولون موافقة الأهلي على انتقال أحمد علاء للمقاولون العرب كبيع نهائي وباسم علي الظهير الأيمن، على سبيل الإعارة لمدة موسم لحسم الصفقة نهائيا.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن الصفقة رسمياً بعد انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر.