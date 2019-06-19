محسن عادل: لدينا 9 مناطق حرة و5 أخرى تحت الإنشاء ومنطقتين تحت الدراسة

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قال محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار، إن مذكرات التفاهم التي وقعتها مصر مع عدد من الدول تهدف إلى عدة أشياء، منها الترويج للاستثمارات المصرية، وتبادل الخبرات.



وأضاف "عادل"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن مصر لديها خبرات قوية في مجال الخريطة الاستثمارية، وإنشاء المناطق الحرة، والتوسعات الاستثمارية.



وتابع رئيس هيئة الاستثمار، أن مصر تتوسع في التعاون مع الدول الأفريقية لنقل خبراتها لهم، وعندما يأتون يريدون معرفة تأسيس المناطق الحرة.



ولفت إلى أن مصر لديها حاليا 9 مناطق حرة، و5 مناطق تحت الإنشاء، و2 تحت الدراسة، والمهم أن أكبر ثلاثة مناطق تم إنشاؤهم بين 1974، و1975، وبالتالي تحتاج إلى تطوير للبنية التحتية، وتكلفتها حوالي 2.5 مليار جنيها.



ولفت إلى أن المنطقة الحرة بمدينة نصر يتم بها حاليا إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج والأحذية في الشرق الأوسط، ويتوجه للتصدير، بحجم استثمارات بقيمة مليار ونصف.