محسن عادل: لدينا 9 مناطق حرة و5 أخرى تحت الإنشاء ومنطقتين تحت الدراسة
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 07:15 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار، إن مذكرات التفاهم التي وقعتها مصر مع عدد من الدول تهدف إلى عدة أشياء، منها الترويج للاستثمارات المصرية، وتبادل الخبرات.
وأضاف "عادل"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن مصر لديها خبرات قوية في مجال الخريطة الاستثمارية، وإنشاء المناطق الحرة، والتوسعات الاستثمارية.
وتابع رئيس هيئة الاستثمار، أن مصر تتوسع في التعاون مع الدول الأفريقية لنقل خبراتها لهم، وعندما يأتون يريدون معرفة تأسيس المناطق الحرة.
ولفت إلى أن مصر لديها حاليا 9 مناطق حرة، و5 مناطق تحت الإنشاء، و2 تحت الدراسة، والمهم أن أكبر ثلاثة مناطق تم إنشاؤهم بين 1974، و1975، وبالتالي تحتاج إلى تطوير للبنية التحتية، وتكلفتها حوالي 2.5 مليار جنيها.
ولفت إلى أن المنطقة الحرة بمدينة نصر يتم بها حاليا إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج والأحذية في الشرق الأوسط، ويتوجه للتصدير، بحجم استثمارات بقيمة مليار ونصف.
وأضاف "عادل"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن مصر لديها خبرات قوية في مجال الخريطة الاستثمارية، وإنشاء المناطق الحرة، والتوسعات الاستثمارية.
وتابع رئيس هيئة الاستثمار، أن مصر تتوسع في التعاون مع الدول الأفريقية لنقل خبراتها لهم، وعندما يأتون يريدون معرفة تأسيس المناطق الحرة.
ولفت إلى أن مصر لديها حاليا 9 مناطق حرة، و5 مناطق تحت الإنشاء، و2 تحت الدراسة، والمهم أن أكبر ثلاثة مناطق تم إنشاؤهم بين 1974، و1975، وبالتالي تحتاج إلى تطوير للبنية التحتية، وتكلفتها حوالي 2.5 مليار جنيها.
ولفت إلى أن المنطقة الحرة بمدينة نصر يتم بها حاليا إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج والأحذية في الشرق الأوسط، ويتوجه للتصدير، بحجم استثمارات بقيمة مليار ونصف.
Advertisements
- وزيرة الاستثمار تعقد لقاء مع 17 شركة مستثمرة في مصر في إطار اللقاء الدورى مع المستثمرين
- فى أول اجتماع بتشكيله الجديد.. مجلس إدارة هيئة الاستثمار يناقش خطة انشاء اكبر توسعات لها بالمحافظات
- وزيرة الاستثمار: الموافقة على انشاء منطقتين حرة بالجيزة وكفر الشيخ
- بؤرة للتهريب وخسائرها بالملايين.. "المناطق الحرة" نقطة ضعف الحكومة في قانون الاستثمار الجديد
- "الاستثمار": مصر دخلت المرحلة الخامسة من التطور الاقتصادي بالمشروعات المتكاملة
- "العامة للاستثمار" يوافق على إنشاء منطقة حرة بأسوان بقيمة 2.1 مليار دولار
- سحر نصر: إنشاء مناطق استثمارية توفر 200 ألف فرصة عمل
- خبير اقتصادي: مليار دولار حجم صادرات المنطقة الحرة في بورسعيد العام الماضي