محسن عادل: مصر ستكون واحدة من أكبر 10 اقتصاديات فى العالم بحلول 2020



وأضاف "عادل"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن مصر حاليا دخلت في تصنيفات الدول الواعدة في الاستثمار، وهذا ساهم في تحقيق مصداقية للمؤسسات الدولية، وبناء قدرة جديدة للاقتصاد.



وتابع رئيس هيئة الاستثمار، أن مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي غير تقليدي، وأمس أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتنمية تقريرها السنوي، والذي أشار إلى انخفاض حركة الاستثمار في عالميا، بينما جاءت مصر كأكبر دولة متلقية للاستثمار للعام الثاني على التوالي في أفريقيا، وثاني أكبر دولة متلقية للاستثمار في الشرق الأوسط بعد الإمارات.



وشدد على أن مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، عملت على خطة من ثلاثة محاور وهي جذب الاستثمارات، والحفاظ على الاستثمارات الموجودة، والتحول إلى مركز استثماري آمن، تلجأ له الأموال عندما تحدث اضطرابات أو مشاكل في أي مكان آخر، موضحا أن مصر ستكون واحدة من أكبر 10 اقتصاديات فى العالم بحلول 2020.

قال محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار، إن مصر بعد ثورة يناير تم تخفيض التصنيف الائتماني لها عدة مرت، ووصلت إلى حد خطر في 2013، ولكن في 2014، بدأ التصنيف يرتفع خمس مرات متتالية.