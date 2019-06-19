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القنوات الناقلة لمباراة الارجنتين وباراجواي على الهواء مباشرةً

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 06:59 ص
القنوات الناقلة لمباراة الارجنتين وباراجواي على الهواء مباشرةً
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محمد أيمن
 
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يخوض الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده تحدي جديد حينما يواجه التانجو منتخب باراجواي في المباراة التي تجمع المنتخبان على ملعب إستاد جوفيرنادور ماجاليس لحساب مباريات الجولة الثانية للمجوعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل.


وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على موقف المنتخبان في المجموعة بالإضافة إلى أبرز القنوات التي ستقوم بنقلها على الهواء مباشرةً


وقبل اللقاء يحتل منتخب باراجواي المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة وحيدة جمعها بالتعادل مع المنتخب القطري في الجولة الاولى بهدفين في كل شبكة.


في المقابل يخوض المنتخب الارجنتيني المباراة وهو متذيل للمجموعة بعد أن خسر في الجولة الافتتاحية من المنتخب الكولومبي بهدفين مقابل لا شيء.


ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر القنوات التالية :-


           Sport TV 1

           Polsat Sport

           beIN SPORTS HD 1 FR

           TRT Spor HD

           Arena Sport 1 HD Cro

           Varzish Sport HD

           beIN SPORTS MAX 3 HD

           beIN SPORTS MAX 4 HD

           Fox Sports 4 NL

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