عرض خاص لـ"قهوة بورصة مصر" بحضور أبطاله الإثنين المقبل





يقيم صناع فيلم "قهوة بورصة مصر" عرضا خاصا له بحضور أبطاله الإثنين المقبل بإحدى المولات في منطقة السادس من أكتوبر في تمام السابعة مساءً.





ووجهت الدعوة لعدد كبير من النجوم لحضور العرض الخاص، من بينهم يسرا، محمد هنيدي، أحمد حلمي، منى ذكي، غادة عادل، نضال الشافعي، محمد رياض، وغيرهم.





"قهوة بورصة مصر" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم الأوهم الفنان مصطفي قمر‘ محمد لطفي‘ مدحت تيخا‘ صلاح عبد الله‘ حسن حسني‘ علاء مرسي‘ لطفي لبيب‘ إيناس النجار‘ رانيا محمود ياسين‘ أحمد صيام‘ عبد الله مشرف‘ نجوي فؤاد‘ علي حميده‘ مروه عبد المنعم‘ حنان سليمان‘ كلوديا حنا‘ ياسر الزنكلوني‘ هاجر الشرنوبي‘ حسام الجندي‘ حسن عبد الفتاح‘ صبري عبد المنعم‘ شريف باهر‘ جمال حجازي‘ ريكو وغيرهم من النجوم ومجموعة من الوجوه الصاعدة الا وهم الموهبة السعودية محمد سندي‘ محمد علاء مرسي‘ مريم صبري وغيرهم











