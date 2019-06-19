مدرب منتخب مصر السابق: الزمالك لن يتأثر برحيل كهربا



وقال نبيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :" الزمالك لديه هذا الموسم فريق متكامل حتى المعارين ولا يحتاج لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل".



واختتم نبيه تصريحاته قائلاً :" حتى لو رحل بعض اللاعبين الأساسيين مثل كهربا فلن يؤثر عليه لأنه يكفيه عودة اللاعبين المعارين".

كشف أسامه نبيه مدرب منتخب مصر السابق بأن الزمالك لا يحتاج لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل لأنه يكفيه عودة المعارين له.