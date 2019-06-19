ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدرب منتخب مصر السابق: الزمالك لن يتأثر برحيل كهربا

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 06:34 ص
مدرب منتخب مصر السابق: الزمالك لن يتأثر برحيل كهربا
Advertisements
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 
Advertisements
كشف أسامه نبيه مدرب منتخب مصر السابق بأن الزمالك لا يحتاج لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل لأنه يكفيه عودة المعارين له.

وقال نبيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :" الزمالك لديه هذا الموسم فريق متكامل حتى المعارين ولا يحتاج لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل".

واختتم نبيه تصريحاته قائلاً :" حتى لو رحل بعض اللاعبين الأساسيين مثل كهربا فلن يؤثر عليه لأنه يكفيه عودة اللاعبين المعارين".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين
-
x
2:30
-
باراجواي
كولومبيا
-
x
23:30
-
قطر