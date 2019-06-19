برشلونة تغري باريس سان جيرمان بثلاثة لاعبين لإستعادة نيمار

تدرس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني جميع السبل التي تمكنهم من إستعاده البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بأقل تكلفة مالية ممكنة.





وقالت صحيفة " جلوبو إسبورتي " البرازيلية أن القيمة التسويقية لنيمار لن تقل بأي حال من الأحوال عن 250 مليون يورو وهم المبلغ الذي لا تريد إدارة البلوجرانا دفعه.





وأكملت الصحيفة أن إدارة برشلونة من المنتظر أن تعرض على إدارة البي إس جي صفقة تبادلية مع دفع 100 مليون يورو لضم البرازيلي.





حيث فتح برشلونة الباب أمام الإستغناء عن الثلاثي ديمبلي وأومتيتي وإيفان راكيتيش مقابل الحصول على خدمات نجم الفريق السابق الذي رحل صوب باريس سان جيرمان صيف العام 2017 بعد كسر قيمة الشرط الجزائي المقدر ب 222 مليون يورو.