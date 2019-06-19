مؤشر جديد يقرب الصفاقسي من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا

أكد الإتحاد التونسي لكرة القدم أنه ورد له من خلال مكتب الرابطة المحترفة لكرة القدم طعن قدمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي على أحد القرارات التي إتخذتها الرابطة.





وتقدمت إدارة الصفاقسي بطعن على قرار الرابطة التي رفضت أن تعتبر مشاركة سيف الدين الكنزي لاعب حمام الانف غير قانونية وأقرت نتيجة التعادل السلبي.



