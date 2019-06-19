ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مؤشر جديد يقرب الصفاقسي من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 06:28 ص
مؤشر جديد يقرب الصفاقسي من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا
Advertisements
طباعة
محمد أيمن
 
Advertisements

أكد الإتحاد التونسي لكرة القدم أنه ورد له من خلال مكتب الرابطة المحترفة لكرة القدم طعن قدمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي على أحد القرارات التي إتخذتها الرابطة.


وتقدمت إدارة الصفاقسي بطعن على قرار الرابطة التي رفضت أن تعتبر مشاركة سيف الدين الكنزي لاعب حمام الانف غير قانونية وأقرت نتيجة التعادل السلبي.


ومن المنتظر أن يتم إحالة الطعن إلى لجنة الإستئناف من أجل النظر فيه والبت في قانونية مشاركة اللاعب حيث يأمل الصفاقسي في كسب النقاط.


وفي حالة تم إضافة نقطتين إلى الفريق الأبيض والأسود سوف ينجح في إفتكاك المركز الثاني من غريمه النجم الساحلي والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين
-
x
2:30
-
باراجواي
كولومبيا
-
x
23:30
-
قطر