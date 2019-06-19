تعرف على إيرادات "The Secret Life of Pets 2" عالميا

حقق الجزء الثانى من فيلم الإنيميشن "The Secret Life of Pets 2" إيرادات وصلت إلى 154 مليون دولار أمريكى حول العالم.





تدور أحداث الفليم حول الحياة السرية للحيوانات المنزلية فى مبنى سكني في حي مانهاتن الشهير.



يقوم بطولة الفيلم باتون أوسوالت، اريك ستونستريت، كيفن هارت، ليك بيل، دانا كارفى، ألبرت بروكس، هانيبال برس، بوبى موينيهان، كايلى هارت، نيك كرول، بيت هولمز، الفيلم من إخراج كريس رينو، ومن تأليف براين لينش.







