أسامة نبيه: أوغندا منتخب صدق نفسه.. وموريتانيا ستكون مفاجأة البطولة



وأضاف :" المهام تختلف عن طريقة اللعب يعني أن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب يطبق طريقة 4-3-3 ولكنه يعطي مهام مختلفة للاعبين".



وتابع :"أوغندا فريق صدق نفسه بسبب مدربهم الذي أوصلهم لأمم أفريقيا 2017 وآمنوا بأنفسهم حتى بعد رحيله".







واختتم نبيه تصريحاته قائلاً :" موريتانيا قدمت مستوى أكثر من رائع في تصفيات البطولة وأتوقع تألقها فيها".

وقال نبيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :" البطولة هذه مختلفة لأن اللاعبين أنهوا موسمهم مع فرقهم فهل سيقدمون نفس المستوى مع منتخباتهم لأنه عندما كانت البطولة في يناير كانت في منتصف الموسم وكانوا اللاعبين في أعلى مستوياتهم".