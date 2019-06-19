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أسامة نبيه: أوغندا منتخب صدق نفسه.. وموريتانيا ستكون مفاجأة البطولة

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 06:05 ص
أسامة نبيه: أوغندا منتخب صدق نفسه.. وموريتانيا ستكون مفاجأة البطولة
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ريهام عبدالمحسن
 
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شدد أسامه نبيه مدرب منتخب مصر السابق على خطورة منتخب أوغندا الذي سيواجهه منتخب مصر في أمم أفريقيا التي ستنطلق نهاية الأسبوع الجاري، كما أكد بأن موريتانيا ستكون مفاجأة البطولة.

وقال نبيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :" البطولة هذه مختلفة لأن اللاعبين أنهوا موسمهم مع فرقهم فهل سيقدمون نفس المستوى مع منتخباتهم لأنه عندما كانت البطولة في يناير كانت في منتصف الموسم وكانوا اللاعبين في أعلى مستوياتهم".

وأضاف :"المهام تختلف عن طريقة اللعب يعني أن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب يطبق طريقة 4-3-3 ولكنه يعطي مهام مختلفة للاعبين".

وتابع :"أوغندا فريق صدق نفسه بسبب مدربهم الذي أوصلهم لأمم أفريقيا 2017 وآمنوا بأنفسهم حتى بعد رحيله".


واختتم نبيه تصريحاته قائلاً :" موريتانيا قدمت مستوى أكثر من رائع في تصفيات البطولة وأتوقع تألقها فيها".
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