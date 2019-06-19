هل يعود آل سويلم لرئاسة نادي النصر ؟
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 06:01 ص
محمد أيمن
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ترددت بعض الأنباء القوية خلال الساعات القليلة الماضية عن إحتمالية عودة سعود آل سويلم رئيس نادي النصر والذي إنتهت ولايته إلى منصبه من جديد.
وأعلن آل سويلم عدم ترشحه لرئاسة العالمي وإكتفاءه بالسنة التي تولى فيها المنصب والتي قاد خلالها كتيبة روي فيتوريا إلى إحراز لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
ووفقاً لتلك الأنباء فإن الهيئة العامة للرياضة سوف تكلف آل سويلم بالرئاسة لمدة عام واحد فقط خاصةً وأن هناك ضغوط تمارس على الشامخ للموافقة على العرض.
وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر نفى الاعلامي محمد الغامدي عودة آل سويلم لرئاسة النصر مرة أخرى وأكد أن صفحة الشامخ ومجلس إدارة تم طويها للنهاية.
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