اليوم.. 'الأعلى للإعلام' يحقق مع أحمد حسام ميدو في الإساءة لجمهورة كرة القدم

Advertisements

يمثل أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق المقاصة ونجم الزمالك السابق، اليوم الأربعاء، أمام لجنة التحقيق بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بحضور مجموعة من المحامين و3 من أعضاء المجلس وشخصية قضائية رفيعة المستوى؛ وذلك للتحقيق معه فيما نُسب إليه من الإساءة لجمهور كرة القدم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وكان أرسل المجلس استدعاءً رسميًا لـ"ميدو"، أمس، قائلاً: إن ذلك جاء بمناسبة قيام إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى عبر "فبس بوك" المنسوبة إلى لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام – وشهرته(ميدو) بنشر مواد تحمل سبًا وقذفًا، وتتعارض مع الآداب العامة، وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع، والتي من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية، وخاصة جماهير كرة القدم.





وأرسل المجلس خطابًا إلى جهاز تنظيم الاتصالات، للاستفسار عما إذا حدث اختراق لصفحة ميدو لحسابه على فيس بوك من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية معه.