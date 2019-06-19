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ميجان ماركل تنشر أول صور لابنها آرتشي

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:44 ص
ميجان ماركل تنشر أول صور لابنها آرتشي
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نشر الأمير البريطاني هاري وزوجته دوقة ساسكس ميجان ماركل صورة لابنهما، آرتشي هاريسون ماونتباتن-ويندسور، على حسابهما في إنستجرام بمناسبة يوم الأب في بريطانيا يوم 16 يونيو/حزيران.

وعلقت ميجان على الصورة، "عيد أب سعيد!".

وصرحت ميجان ماركل، على الرغم من قيامها بكسر القواعد الملكية بشكل متكرر، أنها ستقوم بتعميد ابنها آرتشي هاريسون على الطريقة الملكية في نهر الأردن.

وظهر المولود الأول لميغان ماركل والأمير البريطاني هاري للعالم لأول مرة، يوم 8 مايو، حيث ظهر برفقة والديه المتألقين أخيرًا وسط أجواء خاصة من البهجة عمت ملايين المعجبين بالعائلة المالكة حول العالم.

وولد آرتشي هاريسون ماونتباتن وندسور، وترتيبه السابع في ولاية العرش، في السادس من شهر مايو الجاري.

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