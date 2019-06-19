برشلونة يعطي الضوء الأخضر لنجمه للانتقال إلى بطل أوروبا

أشارت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، إلى اقتراب نجم برشلونة الاسباني من الانتقال للعب في صفوف ليفربول وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن نادي برشلونة قد أعطى ليفربول الضوء الأخضر من أجل التعاقد مع مع الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب البارسا.





وأكدت تقارير صحفية أن هناك وكلاء قد أبلغوا نادي ليفربول بأن عثمان ديمبلي بات خارج حسابات برشلونة وسيتم عرضه للبيع هذا الصيف.





وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن إدارة ليفربول كانت لا تريد إنفاق ميزانية كبيرة هذا الصيف لكن عثمان ديمبلي لاعب مفضل لدى الألماني يورجن كلوب.





ويذكر أن الفرنسي عثمان ديمبلي قد انتقل للعب في صفوف نادي برشلونة قادماً من بروسيا دورتموند في صيف 2017 بمقابل مبلغ 140 مليون يورو.