نورا تحتفل بعيد ميلادها الـ 65 (صورة)
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:15 ص
Advertisements
Advertisements
نشرت الإعلامية بوسى شلبي، صورة للفنانة نورا احتفالا بعيد ميلادها الـ 65، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور الشهير، "إنستجرام".
وعلقت بوسى شلبي على الصورة قائلة: "كل الحب للغالية نورا"، فيما حصلت الصورة على إعجاب جمهور الفنانة.
يذكر أن الفنانة نورا من مواليد 1954، وقد اعتزلت التمثيل فى عام 1996
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- ريم هلال تحتفل بعيد ميلاد نجلها (صور)
- ماجدة الصباحي تحتفل بعيد ميلادها الـ"86" (فيديو وصور)
- هيدي كريم تحتفل بعيد ميلاد ابنها بطريقة خاصة (صورة)
- كنزي عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد والدها الـ56 (صورة)
- روسيا تحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح (صور)
- فيفي عبده تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها (صور)
- شهيرة النجار تحتفل بعيد ميلاد نجلها أحمد حسام (صور)
- مي سليم تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ميس