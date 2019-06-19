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نورا تحتفل بعيد ميلادها الـ 65 (صورة)

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:15 ص
نورا تحتفل بعيد ميلادها الـ 65 (صورة)
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نشرت الإعلامية بوسى شلبي، صورة للفنانة نورا احتفالا بعيد ميلادها الـ 65، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور الشهير، "إنستجرام".

وعلقت بوسى شلبي على الصورة قائلة: "كل الحب للغالية نورا"، فيما حصلت الصورة على إعجاب جمهور الفنانة.

يذكر أن الفنانة نورا من مواليد 1954، وقد اعتزلت التمثيل فى عام 1996
نورا تحتفل بعيد ميلادها الـ 65 (صورة)
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