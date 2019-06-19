نورا تحتفل بعيد ميلادها الـ 65 (صورة)





نشرت الإعلامية بوسى شلبي، صورة للفنانة نورا احتفالا بعيد ميلادها الـ 65، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور الشهير، "إنستجرام".





وعلقت بوسى شلبي على الصورة قائلة: "كل الحب للغالية نورا"، فيما حصلت الصورة على إعجاب جمهور الفنانة.





يذكر أن الفنانة نورا من مواليد 1954، وقد اعتزلت التمثيل فى عام 1996