حسين زين يتابع الاستعدادات النهائية لقيام قناة تايم سبورت بنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:09 ص
ميسون أبو الحسن
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يجري حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعات مُكثفة مع قطاعات الهيئة المعنية؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية لقيام قناة تايم سبورت ببث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، ومدى جاهزية البرامج وأطقم عمل القناة، وأيضًا الترتيبات النهائية للتغطية الإعلامية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، يوم 21 يونيو الجاري؛ للوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بالتغطية، من سيارات البث المباشر والكاميرات وأطقم وفرق عمل التغطية من كافة التخصصات.
كما أجرى "زين" عدة لقاءات وجولات لتفقد أعمال التحديث، ورفع الكفاءة لمراكز إرسال البث الأرضي المنتشرة بمحافظات الجمهورية؛ للتأكد من تقوية البث، لنقل صورة عالية الجودة للمواطن المصري على قناة تايم سبورت بتردد UHF 32 وتردد UHF 9.
و أشاد "زين" بالجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية، من قِبل منظومة العمل المعنية والجهات المسؤولة عن تطوير وتحديث مراكز الإرسال، وموجهًا بمواصلة تلك الجهود الدؤوبة لضمان نجاح التغطية والنقل المباشر، لإمتاع جماهير كرة القدم، وبما يعكس الوجه الحضاري المشرف لمصر، وقدرتها على تنظيم واستضافة كبرى البطولات الرياضية.
كما أعرب "زين" عن ثقته في أن المواطن المصري سيساند قنواته الوطنية، من خلال متابعته لها وجعلها قنواته المفضلة في مشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية.
كما أجرى "زين" عدة لقاءات وجولات لتفقد أعمال التحديث، ورفع الكفاءة لمراكز إرسال البث الأرضي المنتشرة بمحافظات الجمهورية؛ للتأكد من تقوية البث، لنقل صورة عالية الجودة للمواطن المصري على قناة تايم سبورت بتردد UHF 32 وتردد UHF 9.
و أشاد "زين" بالجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية، من قِبل منظومة العمل المعنية والجهات المسؤولة عن تطوير وتحديث مراكز الإرسال، وموجهًا بمواصلة تلك الجهود الدؤوبة لضمان نجاح التغطية والنقل المباشر، لإمتاع جماهير كرة القدم، وبما يعكس الوجه الحضاري المشرف لمصر، وقدرتها على تنظيم واستضافة كبرى البطولات الرياضية.
كما أعرب "زين" عن ثقته في أن المواطن المصري سيساند قنواته الوطنية، من خلال متابعته لها وجعلها قنواته المفضلة في مشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية.
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