إبراهيم سعيد : ثنائية "باهر وحجازي" الأفضل لدفاع منتخب مصر

أكد إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، أن ثنائية باهر المحمدي وأحمد حجازي الأفضل لدفاع المنتخب.

وقال إبراهيم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "باهر المحمدي وحجازي الأفضل لقيادة دفاع منتخب مصر لأنهم شاركوا بجانب بعض أكثر ولديهم تجانس مثلي أنا ووائل جمعة".

وأكمل : "هذه البطولات تحتاج لتجانس وعدم المغامرة، لأنه يكون هناك لغة حوار، وهذا ما يؤدي لإطمئنان باقي اللاعبين داخل أرض الملعب".