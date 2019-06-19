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مفاجأة.. عملاق إنجليزي يخطط لخطف مبابي

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:02 ص
مفاجأة.. عملاق إنجليزي يخطط لخطف مبابي
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محمد أيمن
 
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فجر تقرير صحفي بريطاني صادر اليوم الثلاثاء من العاصمة الفرنسية باريس أن كيليان مبابي بطل العالم مع الديوك 2018 ونجم البي إس جي بات على طاولة مفاوضات ليفربول للحصول على توقيعه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.


وقالت صحيفة " ميرور " البريطانية أن مبابي يعتبر من الأولويات لدى الريدز وريال مدريد حيث ينتظر أن يخرج من الفريق الباريسي.


وأكملت الصحيفة أن كتيبة توماس توخيل تستعد لبيع البرازيلي نيمار دا سيلفا وذلك بسبب سلوكياته السيئة التي لم يعد أحد يطيقها في نادي باريس سان جيرمان.


لكن الإدارة تتمسك ببقاء مبابي على الرغم من أنه سبق وأن أثار الكثير من الجدل حول مستقبله بعد أن نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور " إنستجرام " وكتب عليها " قريباً ".


وجاءت تلك الصورة بعد تصريحات رئيس النادي ناصر الخليفي حول إمكانية رحيل أي لاعب عن الفريق إذا كان لا يشعر بالراحة بين جدران حديقة الأمراء

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