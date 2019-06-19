"إنت معلم" بالكوري تتخطى مليون مشاهدة عبر يوتيوب (فيديو)
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 04:39 ص
الفجر الفني
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لقي أداء الفرقة الكورية الجنوبية B.I.G لأغنية "إنت معلم" للفنان المغربي سعد المجرد استحسانا كبيرا وردود فعل إيجابية لدى جمهور المستمعين العرب.
وحققت الأغنية مشاهدات قياسية منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في 8 يونيو الحالي، حيث تخطت حاجز المليون مشاهدة.
وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أداء أعضاء الفرقة الذين أضافوا لمستهم الخاصة على أغنية لمجرد الأصلية التي حققت نسبة مشاهدات قياسية وأدخلته باب العالمية.
وحاول أعضاء الفرقة جاهدين تقليد اللهجة المغربية، وهو ما أضفى الكثير من الطرافة على نسختهم الخاصة من الأغنية.
يذكر أن الفرقة الكورية أدت في وقت سابق مجموعة من الأغاني لفنانين عرب، منها أغنية "3 دقات" للفنان المصري أبو، إلى جانب أغنية "لا بزاف" للفرقة المغربية "ذي فايف".
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