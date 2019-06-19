الڤار يفرض التعادل السلبي بين البرازيل وفنزويلا في كوبا أمريكا
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 04:28 ص
أحمد عصام
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تعادل منتخب البرازيل مع منتخب فنزويلا، بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت
بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا
2019.
وفرضت تقنية الڤار التعادل بين الفريقين، وذلك بعد إلغاء هدفين لمصلحة
المنتخب البرازيلي في الشوط الثاني من المباراة، حيث رفض الحكم الهدف الأول لجيسوس
بداعي التسلل، ورفض الثاني لكوتينهو أيضا للتسلل على روبرتو فيرمينيو.
ويتصدر منتخب البرازيل ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف
عن منتخب بيرو صاحب نفس الرصيد من النقاط، بينما يحل منتخب فنزويلا في المركز
الثالث برصيد نقطتين فقط.
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