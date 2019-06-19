كلاكيت ثاني مرة.. الـ"var" يحرم البرازيل من هدف في شباك فنزويلا "فيديو"





وأحرز كوتينيو هدفا في الدقيقة 87 قبل أن يقوم الحكم التشيلي باللجوء للفار والغاء ثاني أهداف البرازيل في هذه المباراة لتبقى النتيجة 0-0.

حرم الحكم التشيلي كوتينيو لاعب منتخب البرازيل من تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده، في شباك نظيره منتخب فنزويلا في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا 2019.