فتح باب الترشح لرئاسة نادي النصر للمرة الثالثة

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية فتح باب الترشح لإنتخابات نادي النصر للمرة الثالثة على التوالي بعد إنتهاء فترة ولاية سعود آل سويلم الذي قاد العالمي للحصول على لقب الدوري.

وفاجأ آل سويلم الجميع في قرار مفاجئ عدم نيته الترشح مرة أخرى لرئاسة النادي ليخرج رجاء الله السلمي وكيل الهيئة العامة للرياضة للعلاقات العامة والإعلام ويؤكد فتح باب الترشح للمرة الثالثة.

حيث جاء ذلك بعد عدم تقدم أي شخص بأوراق رسمية للترشح إلى رئاسة النادي في الفترة الأولى والفترة الثانية وسيتم فتح باب التقديم حتى يوم الاحد المقبل لمدة خمسة أيام.





وبعد أن كانت عدد الأيام في الفترة الأولى والثانية ثلاثة فقط قرر المسؤولون زيادة عدد الأيام وإضافة يومين إضافيين من أجل إتاحة الفرصة لتقديم أي شخص أوراق ترشحة.