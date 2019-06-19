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الهلال يكسب معركته ضد اتحاد الكرة السعودي

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 04:07 ص
الهلال يكسب معركته ضد اتحاد الكرة السعودي
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محمد أيمن
 
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المملكة عن نجاح فريق الكرة الأول بنادي الهلال في معركته ضد إتحاد الكرة قبل إنطلاق فعاليات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.


ودخل الزعيم في صدامات كثيرة مع إتحاد الكرة الموسم الماضي أبرزها شكواه ضد مشاركة بعض اللاعبين الهواة مع أنديتهم في مباريات الدوري.


وإستقر إتحاد الكرة على منع مشاركة اللاعبين غير المحترفين مع أنديتهم الموسم المقبل وبناء عليه يمنع أي لاعب من الإنتقال من فريق إلى آخر خارج الوقت الرسمي لفترة الإنتقالات صيفية كانت أو شتوية.


وكان الهلال قد إحتج الموسم الماضي على مشاركة محمد القرني مع الوحدة وعبد الله العويشير مع أحد أمام الزعيم في المباراتين الذي تعادل فيهما وخسر بسببهما أربعة نقاط كاملة كلفته لقب الدوري.


لكن إتحاد الكرة رفض وقتها بحجة أن المسوؤولين قد وقعوا في بداية الموسم على موافقة خاصة بلوائح الإتحاد والتي تنص على مشاركة اللاعبين كهواة مع أنديتهم ما جعل الهلال يصعد الأمر للفيفا.

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