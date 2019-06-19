الهلال يكسب معركته ضد اتحاد الكرة السعودي

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المملكة عن نجاح فريق الكرة الأول بنادي الهلال في معركته ضد إتحاد الكرة قبل إنطلاق فعاليات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.





ودخل الزعيم في صدامات كثيرة مع إتحاد الكرة الموسم الماضي أبرزها شكواه ضد مشاركة بعض اللاعبين الهواة مع أنديتهم في مباريات الدوري.



