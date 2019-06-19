شيماء سيف تفجر لـ"الفجر الفني" مفاجأة حول شائعة إصابتها بسرطان الثدي





تواصل "الفجر الفني" مع الفنانة شيماء سيف، وذلك بعد البرومو الذي تم طرحه لبرنامج "توأم روحي" مع نيشان بالاضافة إلى الشائعات التي انتشرت حول إصابتها بمرض سرطان الثدي.





وأشارت شيماء سيف لـ"الفجر الفني" إلى أنها قامت بنفي هذه الاخبار وأكدت أنها بخير، وتم مونتاج الحلقة بطريقة غير صحيحة، لافتة إلى أن الجمهور فهم البرومو خطأ وأنها أصيبت بالمرض وهذا غير صحيح، لافتة إلى أن السبب في ذلك مونتاج البرومو للبرنامج.





ومن المقرر ان يتم عرض الحلقة يوم الجمعة على قناة "بين دراما" وتظهر مع زوجها محمد كارتر، وتتحدث عن حياتهم وكواليس بعض المواقف.