عاجل.. الـ"var" يلغي هدفا للبرازيل في شباك فنزويلا "فيديو"





وأحرز خيسوس هدفا للبرازيل في الدقيقة 61 بعد تمريرة من فيرمينيو قبل أن يلجأ حكم اللقاء للفار ويقوم بإلغاء الهدف بداعي التسلل.





وبعد مرور 65 دقيقة لاتزال النتيجة التعادل السلبي بين المنتخبين.

تسببت تقنية الفيديو الـ"var" في إلغاء هدف للمنتخب البرازيلي في شباك المنتخب الفنزويلي في المباراة التي تقام بينهما حاليا.