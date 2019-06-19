مفاجأة.. إصابة شيماء سيف بسرطان "الثدي" (فيديو)
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 03:41 ص
يارا أحمد
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تحدثت الفنانة الكوميدية الشابة شيماء سيف، عن حقيقة إصابتها بمرض سرطان الثدي، خلال استضافتها مع الإعلامي نيشان، في برنامج "توأم روحي"، وذلك علي حسب البرومو الذي تم طرحه على إحدى قنوات موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
ومن المقرر أن تذاع الحلقة بعد غد الجمعة، علي قناة "بين دراما" وتظهر في الحلقة برفقة زوجها محمد كارتر.
يذكر أن شيماء سيف، شاركت في مسلسل "الزوجة 18" بطولة الفنان حسن الرداد، سلوى خطاب، محمود البزاوي، ناهد السباعي، هيدي كرم، محمود الليثي، آية سماحة، كوكي، وإيناس كامل، وغيرهم، من تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة السيناريست أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري.
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