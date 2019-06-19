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الآن.. مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا بث مباشر brazil vs venezuela يلا شوت الجديد PLUS بدون تقطيع جودة متعددة kora-o

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 03:38 ص
الآن.. مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا بث مباشر brazil vs venezuela يلا شوت الجديد PLUS بدون تقطيع جودة متعددة kora-o
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الفجر الرياضي
 
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وجها لوجه يلتقى منتخبا البرازيل وفنزويلا في مواجهة قوية اليوم الأربعاء، وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي 0-0 في مباراة مليئة بالقوة والندية مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا بث مباشر اليوم الأربعاء 19-6-2019 لايف بدون تقطيع.

 

كورة ستار مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا:

شن المنتخب البرازيلي هجوما قويا في الشوط الأول لكنه لم ينجح في التسجيل، فيما باغت المنتخب الفنزويلي في العديد من أوقات المباريات بهجمات مرتدة خطيرة على مرمى اليسون حارس السيلساو ولكن دون ان تتغير النتيجة أيضا لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

 

كورة لايف مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا:

تحمل مباراة اليوم أهمية خاصة لدى تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، خاصة وأنها ستمنحه بطاقة التأهل مبكرا للدور ربع النهائي، بعدما فاز في الجولة الماضية على المنتخب البوليفي بثلاثة أهداف مقابل هدف، على الجانب الأخر يمني المنتخب الفنزويلي النفس بتحقيق نتيجة إيجابية وربما خطف النقاط الثلاث.

 

البرازيل وفنزويلا لحظة بلحظة:

ويوفر موقع الفجر الرياضي خدمة البث الحي والمباشر للقاء عبر رابط بث حي وسريع بدون تقطيع وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية في لقاء قوي ومثير بين المنتخبين.

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