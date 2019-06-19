ريال مدريد يقدم صفقته الجديدة اليوم

حدد ريال مدريد الإسبانى موعد تقديم الظهير الايسر الفرنسي لنادى ليون السابق، فيرلاند ميندى لوسائل الإعلام والجماهير داخل ملعب الفريق "سانتياجو بيرنابيو".





وسيكون تقديم اللاعب يوم الأربعاء الساعه الواحدة ظهراً، ليكون ميندى هو الصفقة الخامسة هذا الموسم للمرينجى بعد التعاقد مع رودريجو من سانتوس البرازيلي و إيدين هازارد من نادى تشيلسي الإنجليزي ومهاجم إينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش وميليتاو لاعب بورتو البرتغالى.





ويذكر أن تقارير صحفية أشارت أن صفقة الظهير الفرنسي لريال مدريد تمت بمبلغ حوالى 50 مليون جنيه إسترلينى لمدة 6 أعوام حتى عام 2025.