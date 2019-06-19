ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ريال مدريد يقدم صفقته الجديدة اليوم

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 03:25 ص
ريال مدريد يقدم صفقته الجديدة اليوم
Advertisements
طباعة
محمد جمال
 
Advertisements

حدد ريال مدريد الإسبانى موعد تقديم الظهير الايسر الفرنسي لنادى ليون السابق، فيرلاند ميندى لوسائل الإعلام والجماهير داخل ملعب الفريق "سانتياجو بيرنابيو".


وسيكون تقديم اللاعب يوم الأربعاء الساعه الواحدة ظهراً، ليكون ميندى هو الصفقة الخامسة هذا الموسم للمرينجى بعد التعاقد مع رودريجو من سانتوس البرازيلي و إيدين هازارد من نادى تشيلسي الإنجليزي ومهاجم إينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش وميليتاو لاعب بورتو البرتغالى.


ويذكر أن تقارير صحفية أشارت أن صفقة الظهير الفرنسي لريال مدريد تمت بمبلغ حوالى 50 مليون جنيه إسترلينى لمدة 6 أعوام حتى عام 2025.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
0
x
2:30
0
فنزويلا
بوليفيا
1
x
23:30
3
بيرو