عاجل.. محافظ البحيرة عن حادث مزلقان أبوحمص: تم فتح الطريق ولا خسائر في الأرواح (صور)

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، نجاح رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص والحماية المدنية فى التعامل مع حادث إنقلاب سيارة محملة بالأرز فوق مزلقان أبوحمص، وتم توفير كافة المعدات لإزالة آثار الحادث من نهر الطريق وتم إعادة فتحه أمام السيارات.



كما أكد المحافظ عدم وجود أى خسائر فى الأرواح أو أى إصابات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الحركة المرورية والقضاء على إى معوقات تعوق المارة وسرعة إتخاذ الإجراءات المطلوبة لتيسير الحركة المرورية، وكذا تشديد المتابعة المستمرة للتعامل مع أى حادث بالطرق العامة.



كانت قد انقلبت سيارة نقل محملة بأطنان من الأرز فوق مزلقان سكك حديد أبوحمص بمحافظة البحيرة.



وتسبب الحادث في توقف حركة القطارات، كما تمزقت عدد من الأسلاك الكهربائية ما أدي إلي انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وانتقل علي الفور رجال الحماية المدنبة وجاري التعامل لإزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية.