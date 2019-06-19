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مدرب منتخب مصر السابق يرشح 4 منتخبات للفوز بأمم إفريقيا

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 03:21 ص
مدرب منتخب مصر السابق يرشح 4 منتخبات للفوز بأمم إفريقيا
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ريهام عبدالمحسن
 
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رشح أسامه نبيه مدرب منتخب مصر السابق المنتخب الوطني والمغرب والجزائر والسنغال ونيجيريا للفوز بأمم أفريقيا التي ستنطلق نهاية الأسبوع الجاري.

وقال نبيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"مصر تستطيع إبهار العالم وليس أفريقيا فقط في أمم أفريقيا 2019".

وأضاف :"لن نواجه مشاكل في أمم أفريقيا حتى في نسختها الجديدة ويجب مساندة الجهاز الفني واللاعبين لأن المنتخب ليس كباقي الأندية".

وتابع :"مصر والمغرب ونيجيريا والسنغال مرشحين بقوة للفوز بالبطولة".

واختتم نبيه تصريحاته قائلاً :" صلاح يستحق ارتداء شارة كابتن المنتخب بعد ما قدمه من جهد مع المنتخب".
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