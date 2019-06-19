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الشوط الثاني.. شاهد beoutQ sport مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا بث مباشر يلا شوت رابط Coutinho لايف كورة ستار

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 03:16 ص
الشوط الثاني.. شاهد beoutQ sport مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا بث مباشر يلا شوت رابط Coutinho لايف كورة ستار
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الفجر الرياضي
 
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يواجه منتخب البرازيل نظيره منتخب فنزويلا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا فى الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، من فجر غدا الأربعاء، على ملعب أرينا فونتي نوفا، بث مباشر البرازيل ضد فنزويلا مشاهدة يلا شوت لايف اليوم، وحقق المنتخب البرازيلي فوزاً مهماً في مفتتح مبارياته في البطولة حيث تفوق على منتخب بوليفيا بثلاثية نظيفة، البث المباشر لمباراة البرازيل وفنزويلا تتابعونه فجر الأربعاء .

 

مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا بث مباشر فجر الأربعاء 19-6-2019 في كوبا أمريكا اون لاين

أنهى المنتخب الفنزويلى أولى مبارياته بتعادل سلبى أمام منتخب بيرو، وأوقعت قرعة كوبا أمريكا الفريق فى المجموعة الأولى التى تضم أصحاب الأرض، رفقة كلًا من بيرو، بوليفيا المتواجدان في نفس المجموعة، واستعد منتخب فنزويلا لهذه البطولة 2019 بمبارتين وديتين، واحدة أمام منتخب المكسيك وخسروا هذه المباراة بثلاثية مقابل هدف، ثم اختتم تحضيراته بمباراة أمام منتخب الولايات المتحدة، وحققوا الفوز بثلاثة أهداف دون رد، ويغيب لاعب وحيد عن منتخب البرازيل للإصابة، هو نجم باريس سان جيرمان نيمار بسبب الإصابة الأخيرة التى تعرض لها فى مباراة قطر الودية.

 

بث مباشر مباراة البرازيل وفنزويلا يلا شوت Yalla shoot كورة لايف كورة ستار مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا بث مباشر الاسطورة بث مباشر البرازيل كورة أون لاين بدون تقطيع، تتجه الأنظار اليوم لملعب فونتي نوفا لمتابعة مباراة البرازيل في ثاني جولات المجموعة الأولي من بطولة كوبا أمريكا 2019 حيث تلتقي البرازيل مع منتخب فنزويلا الطموح لتحقيق انجاز في هذه البطولة بعد تعادله في المباراة الأولى له مع منتخب بيرو سلبيا، بينما تسعى البرازيل لحسم تأهلها اليوم عندما تصل للنقطة السادسة.

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