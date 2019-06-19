داليا مصطفى تتحدث لـ"الفجر الفني" عن صعوبات دورها في "قمر هادي".. وتؤكد: إسلام حافظ مفاجأة (فيديو)
كشفت الفنانة داليا مصطفي، عن قيام المخرج رؤوف عبد العزيز بترشحها للمشاركة في بطولة العمل مع عدد كبير من الفنانين منهم هاني سلامة ويسرا اللوزي وهادي الجيار.
وأضافت داليا خلال ندوة "الفجر الفني" قائلة: " تحمست للعمل من الورق لأن الكاتب إسلام حافظ كاتب حالة مختلفة وجديدة جدًا على الدراما المصرية والعربية، إضافة إلى أن شخصيتي سلمي زوجة "هاني" أو هاني سلامة، ومريم صديقة زوجته المقربة، تمثلان دورًا مركبًا وصعبا جدًا".
وتابعت: "دوري تطلب مني مجهودًا كبيرًا لتحضيره، ويوجد عدد من انفعالات متعددة وردود فعل مغايرة في مشهد واحد، وإذا لم يقتنع بها المتلقى يعني تراجع العمل تمامًا".
وأشارت إلى أن "قمر هادي" العمل الأول لها مع الفنان هاني سلامة، مؤكدة أنه فنان مميز وخلوق وأنها سعيدة بهذه التجربة كما أن المخرج رؤوف عبد العزيز مخرج مميز ويهتم بجميع تفاصيل الشخصية للفنان.
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