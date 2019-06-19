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حراسة خاصة لرياض محرز في مصر

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 03:06 ص
حراسة خاصة لرياض محرز في مصر
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محمد أيمن
 
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فرضت بعثة المنتخب الجزائري الاول لكرة القدم حراسة خاصة للنجم رياض محرز جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الانجليزي فور الوصول إلى مطار القاهرة الدولي.

ووصلت بعثة محاربي الصحراء في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء قادمة من قطر بعد الإنتهاء من خوض معسكر إعدادي إستعداداً لخوض الكان.

وإصطحب محرز لدى خروجه من المطار إثنين من قوات الحراسة الخاصة وسبق جميع اللاعبين إلى الحافلة قبل أن يخرج زملائه تباعاً.

ويعتبر محرز واحد من أفضل لاعبي الجزائر خلال السنوات الماضية وهو الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في افريقيا عام 2016 بالإضافة إلى حصوله على البريميرليج رفقه ليستر سيتي ومانشستر سيتي.
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