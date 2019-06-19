داليا مصطفى تكشف لـ"الفجر الفني" أسباب دعمها لحلا شيحة.. وتوجه لها رسالة (فيديو)





ردت الفنانة داليا مصطفى، علي أسباب دعمها للفنانة حلا شيحة، بعد تعرض الأخيرة لعدد من الانتقادان خاصة عن دورها في مسلسل "زلزال" والذي تم عرضه موسم رمضان الماضي لظهورها بالهوليوود اسمايل.





وأوضحت داليا، خلال ندوة "الفجر الفني" أن هناك فارق كبير بين النقد والشتائم الموجهة، لافتة إلى أنه قديما كان هناك عدد من الكتاب الصحفيين يقوموم بنقد الفنان بشكل سليم غير جارح.





وأكدت أن حلا شيحة صديقة وزميلة، وتتمني لها النجاح في حياتها والأفضل خلال الفترة المقبلة لأنها تؤمن بقدراتها وشطارتها في العمل.



