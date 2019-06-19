بالأرقام.. ماذا قدم أحمد عيد عبد الملك للكرة المصرية قبل اعتزاله؟

أعلن لاعب منتخب مصر السابق، أحمد عيد عبدالملك بالأمس اعتزاله كرة القدم نهائياً بعد إنتهاء عقده مع نادى الجونة، ويُعد عيد هو أحد أهم الأسماء التى ظهرت فى الكرة المصرية، فى الألفية، بعد تحقيق إنجازات مع أندية الوسط والإنضمام بشكل مستمر لمنتخب مصر، لذلك يقدم " الفجر الرياضي" إنجازات اللاعب.





لعب عيد عبدالملك فى 9 أندية خلال مسيرته الطويلة، فبعد أن كان ناشئ فى نادى الزمالك، إنتقل لفرق أسوان وغزل المحلة ثم لفريق حرس الحدود الذى شهد فيه عيد فترة تألق لافت للنظر أدت لإنضمامه لصفوف منتخب مصر وأيضاً تحقيقه لبطولتى كأس على حساب إنبي عام 2009 وعلى الأهلى فى عام 2010 وحصد أيضاً الفريق وقتها بطولة السوبر المصري بالفوز على الأهلى عام 2009، ولعب أيضاً عيد فترة فى فريق أهلى بنى غازى الليبي وكان أهم مبارياته إقصاء النادى الأهلى من بطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2014 ثم إنتقل لنادى الزمالك "بيته الأول" فى الوقت الصحيح موسم 2014_2015 وحقق وقتها لقب الدورى المصري وكان أحد كباتن الفريق وأعمدته الرئيسية وفاز ببطولة كأس مصر عامين متتاليين ثم لعب لعدد من الأندية وهم طلائع الجيش والمصري ووادى دجلة والجونة.





وعن مسيرته الدولية حدث ولا حرج فكان دائماً أحد اللاعبين الذى يكون لهم دور داخل المنتخب فى الجيل التاريخى لمصر الذى بدأ عام 2005 وحتى 2013 ولعب دولياً 75 مباراة وسجل خلالهم 10 أهداف وحقق كأس الأمم الإفريقية أعوام 2006 و2008 مع الفراعنة وحقق البطولة العربية 2007 وكان أحد نجوم المنتخب فى كأس القارات 2009.





ويعد أحمد عبدالملك من الهدافيين التاريخيين فى الدورى المصري بتسجيله 89 هدف وتخطى به العديد من اللاعبين وأيضاً اللاعب الوحيد الذى سجل ببطولة الدورى خلال 17 موسم متتالى.





ولدى عيد عبدالملك 13 هدف ببطولة كأس مصر الذى حقق لقبها 4 مرات وأيضاً 19 هدف ببطولات إفريقيا مع الأندية.