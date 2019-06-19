داليا مصطفى لـ"الفجر الفني": بعد مشاهدة بنتي لـ"الممر" قالتلي مكنتش فاكرة المصريين كده (فيديو)
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:45 ص
يارا أحمد - تصوير: ياسمين عليوة - عبد الحافظ حمدي
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قالت الفنانة داليا مصطفي، إنها تابعت فيلم "الممر" وصممت دخول أبنائها سليم وسلمي معها للسينما لمشاهدة الفيلم بالرغم من رفضهم في البداية ولكنها كانت ترى أنه يجب عليهم مشاهدة مثل هذه النوعية من الأفلام في هذه الفترة التي تشهد مصر فيها بطولات وطنية من قبل أبناءها.
وتابعت داليا، خلال ندوة "الفجر الفني" قائلة: "اتبسطت لما بنتي خرجت من الفيلم وقالتلي مكنتش أعرف ان المصريين كده".
وأضافت أن الفيلم مكتمل العناصر وان الإخراج رائع متوجهة بالشكر للقائمين على الأغاني المميزة في الفيلم، كما أشادت بأداء جميع المشاركين في العمل.
وأشارت داليا مصطفى إلى أنها تتمني ترجمة الفيلم للغة الانجليزية لبعض الفئات العمرية وخاصة أن هناك أقلية من الأطفال يدركوا اللغة الإنجليزية.
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