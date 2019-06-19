قصة سقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور الرئاسية في العراق

سقط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور الرئاسية في الموصل الذي يستضيف مجموعة من المدربين الأمريكيين.





وقال قائد العمليات اللواء نومان الزوبعي، في بيان، "نطمئن أهلنا في مدينة الموصل أن الصاروخ الذي انطلق هو محلي الصنع"، مبينًا أنه "انطلق من محاذاة الجانب الأيمن وسقط على مسافة بعيدة من أحد المقار الأمنية في الجانب الأيسر".





وأضاف أنه "لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات، حيث أن سقوطه كان في أرض ترابية"، مشيرًا إلى أن "القوات الأمنية المتمثلة بالأمن الوطني والحشد الشعبي والشرطة المحلية حددت مكان الانطلاق وكل شيء تحت السيطرة".





ودعا الزوبعي إلى "توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة والابتعاد عن الإشاعة"، موضحًا أن "الوضع تحت السيطرة".





وقال مصدر أمني لقناة "السومرية"، إن قوة مشتركة من قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى وقيادة عمليات الجيش والشرطة والأمن الوطني عثرت على منصة الصاروخ الذي انطلق قبل قليل في الموصل.



